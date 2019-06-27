ضربة قاضية على

2019/06/27 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف تحقيقات النيابة العامة، بمدينة كفر الشيخ، المصرية، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل زوج على يد زوجته عقب اعتدائها عليه بالضرب.

واوضح محامي أسرة

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