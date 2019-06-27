ترامب يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ويقول : لي الحق في ذلك

2019/06/27 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة لمساعدة الولايات المتحدة على منافسة الصين.

وتعليقاته التي

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