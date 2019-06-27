2019/06/27 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. رئيس الوزراء يرسل اسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 00:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. رئيس الوزراء يرسل اسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. رئيس الوزراء يرسل اسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).