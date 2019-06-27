2019/06/27 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني، الخميس، عن ارسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اسم المرشحة الى وزارة التربية واسماء المرشحين للدرجات الخاصة الى مجلس النواب....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يرسل اسم مرشحة التربية للبرلمان..من هو؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يرسل اسم مرشحة التربية للبرلمان..من هو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).