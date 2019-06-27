امرأة ارمنية راقصة تقود الناتو في العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/27 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان الأربعاء أن ضابطة كندية هي الارمنية البريغادير جنرال جيني كارينيان ستتولى، اعتبارا من الخريف المقبل، قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، وقوامها 580 عسكريا نحو نصفهم كنديون.وكارينيان التي ستتم ترقيتها قريبا إلى رتبة ميجور جنرال تقود حاليا اللواء الكندي الثاني وقوة مشتركة بين الجيوش في شرق...

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