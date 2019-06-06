بالوثيقة.. عبد المهدي يرشح زاهدة العبيدي لحقيبة التربية

2019/06/27 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ الاتجاه برستنشر وكالة "الاتجاه برس" كتاباً مرسلاً من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب يتضمن ترشيح زاهدة العبيدي لمنصب وزير التربية.

يذكر أن البرلمان صوت، أمس الأول الثلاثاء، على عدم منح الثقة لسفانة الحمداني لتولي منصب وزير التربية في حكومة عبد المهدي.

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