صور.. مصر ثاني المتأهلين لثمن النهائي بتجاوز الكونغو بهدفين

2019/06/27 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حقق المنتخب مصر فوزًا هاما على حساب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية..

أحرز هدفي المنتخب الوطني

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