2019/06/27 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور أقمار اصطناعية تظهر أن القصف الحوثي على مطار جازان يوم 24 حزيران الجاري استهدف مواقع عسكرية فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 01:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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