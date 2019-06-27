اشرف عتريس - التمكين الثقافى -2

2019/06/27 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس لماذا تلك النظرة الرجعية المتخلفة فى وصف الفرد انه معاق وعبء اجتماعى لا مردود من ورائه وعدم قدرته على الابداع والتميز والانجاز وتفرد الاداء ..؟هى مجتمعات متخلفة وسلطاتها قمعية محبطة ومخيبة للآمال ولا ترى أبعد من مستوى النظر الضعيف والقاصر ..تحسين وضعية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة يعتمد على تغيير المفاهيم أولا وتغيير الاتجاهات والمعتقدات الاجتماعية الخاطئة ..لنا فى الهيئة ......

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