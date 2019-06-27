2019/06/27 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 الاسباب التوراتية والعداء للثورة الاسلامية الايرانية دكتور حسن زيد بن عقيل راي اليوم بريطانيا بدأ تأثير هذه الحركة الصهيونية المسيحية بشكل رسمي، كعامل سياسي رئيسي في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1976 .من العوامل التي ساهمت في نهوض الحركة الصهيونية المسيحية عام 1976 هو تأثير الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس في يونيو 1967....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).