امرأة ارمنية راقصة تقود الناتو في العراق لمقاتلة داعش الارهابي ترجمة خولة الموسوي

2019/06/27 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان الأربعاء أن ضابطة كندية هي الارمنية البريغادير جنرال جيني كارينيان ستتولى، اعتبارا من الخريف المقبل، قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، وقوامها 580 عسكريا نحو نصفهم كنديون.ونشأت كارينيان في الأسبستوس ، كيبيك ، في أسرة ناطقة بالفرنسية.أثناء نشأتها ، كانت المهنة الوحيدة التي اعتبرت جانباً...

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