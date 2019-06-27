لأول مرة..تعيين امرأة لقيادة الناتو في العراق

2019/06/27 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، الجنرال جيني كارينيان قائدة لبعثة حلف الناتو في العراق، والتي ستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب....

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