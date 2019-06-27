أستعدادات مبكرة لتأمين بطولة غرب اسيا الكروية في كربلاء

2019/06/27 | 01:32

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( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، الأربعاء، عن القيام باستعدادات مبكرة لتأمين حماية بطولة غرب أسيا الكروية التي ستقام خلال شهر أب المقبل في ملعبي أربيل وكربلاء الدولي ، وطالبت الحكومة المركزية ووزارة الشباب والرياضة بتخصيصات مادية .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي لــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية في كربلاء ألتقت بوفد وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المركزي لكرة القدم وإدارة ملعب كربلاء الدولي والجهات ذات العلاقة استعدادا لبطولة غرب آسيا التي ستقام يوم 10 آب المقبل “.

وأضاف ، ناقشنا “خلال اللقاء الاستعدادات المبكرة لاسيما الأمنية منها ، بعد تأكيد قيادة الشرطة خلال الاجتماع العمل بشكل مكثف لتوفير الحماية التامة للجماهير والوفود الرياضية والمنتخبات التي ستحضر للمشاركة في البطولة “.

وتابع إن “الحكومة المحلية طالبت الحكومة المركزية ووزارة الشباب والرياضة بتخصيصات مادية ، من أجل النهوض بالواقع الخدمي والفني والتنظيمي للملعب ومحيطه الخارجي “، مؤكدا إن “كربلاء قادرة على نجاح واستضافة البطولة “.

يذكر إن ” بطولة غرب اسيا ستقام في العراق بنظام المجموعتين خلال شهر آب 2019 وسيترأس العراق المجموعة الاولى التي تقام مبارياتها في ملعب كربلاء الدولي، فما تخوض منتخبات المجموعة الثانية مبارياتها في ملعب فرانسو حريري بأربيل .

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