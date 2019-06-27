2019/06/27 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية/ حازم محمد حبيب

صوت مجلس محافظة ذي قار على اقالة المحافظ يحيى الناصري من منصبه في الجلسة التي عقدت بغيابه، بينما وصف الناصري جلسة الاستجواب بـ"غير القانونية".

وقالت عضو المجلس اشواق الزهيري لـ"الصباح": ان جلسة المجلس ليوم امس الاربعاء خصصت لاكمال استجواب المحافظ والتصويت بالقناعة او عدم القناعة باجوبته"، مبينة ان "اعضاء المجلس صوتوا بعدم القناعة بالاجوبة التحريرية التي ارسلها المحافظ الذي لم يحضر الجلسة وفوت فرصة الدفاع عن نفسه".



وكشفت عن "تصويت 22 عضواً على اقالة المحافظ من اصل 23 عضوا من الحاضرين".من جانبه، وصف المحافظ يحيى الناصري عملية استجوابه بالباطلة لوجود مخالفات قانونية في جلسة الاستجواب".

وقال في تصريح لـ"الصباح": ان "عدم حضورنا الى جلسة مجلس المحافظة هو لوجود مخالفات قانونية في الاستجواب"، موضحا ان الاستجواب يجب ان يكون من ثلث الاعضاء واذا قل عن الثلث يكون باطلا ولايمكن اضافة عدد من الاعضاء بدلا من الاعضاء المنسحبين الامر الذي يتطلب تقديم اسئلة جديدة واسانيد جديدة باعتبار ان الاستجواب باطل لعدم تحقق الثلث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ذي قار يقيل المحافظ {غيابيا}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ذي قار يقيل المحافظ {غيابيا}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).