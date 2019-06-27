توقيع {مذكرة تفاهم} بين عمّان وبغداد

2019/06/27 | 01:36

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بغداد / الصباح

كشفت وزارة التخطيط، امس الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والأردن للتعاون المشترك في مجال تنفيذ المشاريع وإعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية، بينما اوضح رئيس الوزراء الأردني، ان حكومته اتخذت عدة اجراءات لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات للعراقيين.

وانطلقت امس في عمان فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية، الذي تعقده نقابة المقاولين الأردنيين بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين تحت شعار "الاردن والعراق شراكة وبناء".

وافادت وزارة التخطيط في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، بانه "بحضور وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، شهدت العاصمة عمّان، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تنفيذ المشاريع وإعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية في العراق".

واكد الدليمي"اهمية المذكرة في تطوير وتبادل الخبرات والنتائج البحثية والتعاون في مجال الدراسات العليا وتسهيل مهمة انجاز الجوانب التطبيقية والعلمية لطلبة الدراسات العليا، وتسهيل إجراءات تصدير المقاولات الأردنية الى العراق للمساهمة في جهود اعادة الاعمار، والتعاون في مجال العقود والتحكيم وفض الخلافات العقدية".

من جانبه، اوضح رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ان حكومته لن ترضى إلا أن تكون العلاقة الأردنية العراقية في أعلى مستوياتها .

ولفت الرزاز إلى أن "الأردن والعراق تجاوزا العديد من العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز العلاقات بين البلدين"، مشيرا الى "وجود بعض التحديات وانه تم تشكيل فريق لمتابعتها اولا بأول".

واردف، أن "تقارير يومية وخاصة، تأتينا بما يتعلق بالحصول على فيزا من السفارة الأردنية في العراق"، لافتا الى ان "الاردن اتخذ عدة اجراءات لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات وذلك من خلال التقدم بطلبات لموقع وزارة الداخلية إلكترونيا وعن طريق مكاتب الطيران والنقل".

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