عبد المهدي يرسل إلى البرلمان أسماء 6 مرشحين للدرجات الخاصة (وثيقة)

2019/06/27 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ الاتجاه برسأرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء مرشحين لـ6 مناصب من الدرجات الخاصة إلى البرلمان.وبحسب الكتاب المرسل من عبد المهدي، فإن رئيس الوزراء رشح علي علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي الحكيم لمنصب مستشار رئيس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد يونس الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل كريم كاك أحمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة.

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