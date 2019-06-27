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استهداف دوريتين للامن العراقي قرب مستشفى أزادي العام في كركوك


استهداف دوريتين للامن العراقي قرب مستشفى أزادي العام في كركوك
2019/06/27 | 01:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز– بغداد

افاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا دوريتين للامن العراقي كانتا مرابطتين قرب مستشفى أزادي العام في كركوك.

وقال

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