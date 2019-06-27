2019/06/27 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز– بغداد

افاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا دوريتين للامن العراقي كانتا مرابطتين قرب مستشفى أزادي العام في كركوك.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف دوريتين للامن العراقي قرب مستشفى أزادي العام في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف دوريتين للامن العراقي قرب مستشفى أزادي العام في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).