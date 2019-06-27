2019/06/27 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المندوب الروسي لدى مجلس الامن يشيد بالتزام ايران بالبرنامج النووي ويحمل الغرب مسؤولية فشل الاتفاق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 01:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندوب الروسي لدى مجلس الامن يشيد بالتزام ايران بالبرنامج النووي ويحمل الغرب مسؤولية فشل الاتفاق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المندوب الروسي لدى مجلس الامن يشيد بالتزام ايران بالبرنامج النووي ويحمل الغرب مسؤولية فشل الاتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).