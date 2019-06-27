ترحيب القطاعين العام والخاص بالتقارب الاقتصادي العراقي التركي

2019/06/27 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على هامش منتدى الاعمال

بغداد / متابعة

رحبت الاوساط الاقتصادية المحلية بالتواجد المشترك للقطاعين العام والخاص خلال منتدى الاعمال العراقي التركي، والتقارب الكبير بين المشاركين من الطرفين، والوقوف عند سبل التعاون

الاساسية. المختص بالشأن الاقتصادي عباس السعيد قال: ان “المنتدى يمثل بادرة مهمة لخلق بيئة استثمارية، وساعد على بناء علاقات واطر واسس جديدة

للتنمية”.وأضاف نائب رئيس الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد لؤي محمود يحيى الشاكر: “الغرفة تلتقي تجاراً تركيين باستمرار” متابعاً: “ ان خلاصة هذا المنتدى تجارة وصناعة وعمل مشترك واستثمار بين

البلدين”.

الشركات الرصينة

وبيَّن عضو الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد احمد البياتي: “العمل مع تركيا متاح، بسبب الموقع الجغرافي وقربها من العراق وسهولة النقل، الذي ادى الى توسع التبادل الاقتصادي” مشيراً الى ان: “هذا المنتدى باب احتكاك مع الكثير، ونأمل توسيع حلقات المعرفة على الشركات الرصينة التي من الممكن ان نتعامل

معها”.

التطورات والخدمات

وأوضح احمد الربيعي، من t b i، أن: “هدف المصرف، الاشتراك في هذه النشاطات والتعرف على اخر التطورات والخدمات التي تقدمها

الشركات”.

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي فؤاد محمد علي سهيل، ان: “هذا المنتدى فرصة للتعرف على الشركات التركية، وطرق التعاون..



كل حسب

اختصاصه”.

اما المختص بالشأن النفطي محمد امين دياز، فبين أنه يعمل مع العراق منذ 1981 وقال “تركيا والعراق جاران وعلاقتنا التجارية جيدة، وهذا اللقاء بحضور وزيري التجارة في البلدين ورجال الاعمال، و خرجنا بنتائج فوق الجيدة، وسنلمس آثارها خلال السنة

القادمة”.

فرص العمل

وأفاد قصي الشيخلي، ممثل مجموعة شركات صناعية وتجارية: “مضمون المنتدى هو التعاون بين تركيا والعراق في مجال الصناعة واعادة الاعمار، بحضور وفد كبير من تركيا، ضم رجال اعمال ونواباً وسياسيين؛ للاطلاع على فرص العمل في

العراق”.

ومن جهته عضو غرفة تجارة بغداد د.



محمد النجار بين ان “تركيا تمثل جزءاً مهماً من عملنا في العراق، وهذا نلمسه من حجم التبادل التجاري معهم الذي يبلغ 13 مليون دولار سنوياً، والبضاعة التركية مناسبة للعراق..



سعراً

وجودة”.

العلاقات الاستثمارية

واكد رئيس المجلس العام التركي العراقي في وزارة التجارة التركية المهندس امين سعدون طه ان “المنتدى يجدد قوة العلاقات الاستثمارية التركية العراقية، تضافراً مع زيارة اتحاد المقاولين الاتراك للعراق قبل شهرين” ذاكراً: “الوفد قادم برئاسة وزيرة التجارة التركية، ويضم 150 رجل اعمال واعضاء برلمان واحزاباً تركية

واعلاماً”.

وبين المختص بالشأن التجاري والعقاري محمد الشمري، رغبة شركات تركية بدخول السوق العراقية، وان: “ابعاد المؤتمر اليوم على المستوى الاقليمي أثبتت جدارتها في العراق والمنطقة، واليوم هذا التعاون التركي يصب في مصلحة العراق، حيث نقلوا لنا صفات حرفية نستفيد منها في المستقبل”.

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