زفاف يتحول الى حفلة دمّ.. طعنته أمام الجميع!

2019/06/27 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

شهدت منطقة المباركية في عكار، شمال لبنان، مساء أمس الثلاثاء عملية طعن لمواطن اثناء زفاف، بحسب ما اعلن موقع "لبنان 24".

وفي التفاصيل، إن

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