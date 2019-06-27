أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة .. ماذا تأكل منها؟

2019/06/27 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية متواجدة في الدم تساعد على بناء الخلايا الصحية، إلا أن ارتفاعه قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية

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