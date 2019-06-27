2019/06/27 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oyEiUcFSLVU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاعب فريق الشرطة كرار محمد ينتقد طريقة كاتانيتش باستدعاء بعض اللاعبين الى المنتخب) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لاعب فريق الشرطة كرار محمد ينتقد طريقة كاتانيتش باستدعاء بعض اللاعبين الى المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).