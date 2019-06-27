السيطرة على حريق معمل الكبريت في الموصل

2019/06/27 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحكومي، السيطرة "التامة" على الحريق الذي نشب في الحقول المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق في محافظة نينوى، شمالي العراق....

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