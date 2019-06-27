2019/06/27 | 05:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز ساحق لنفط ميسان على الوسط في الدوري الممتاز فاز فريق نفط ميسان على ضيفه نفط الوسط بنتيجة {4-1} في مباراة الديربي التي أقيمت على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الـ33 من الدوري العراقي الممتاز.وحقق فريق نفط ميسان بداية مثالية وتمكن أكرم علي من تسجيل أول الأهداف بعد مرور 44 ثانية فقط ليمنح فريقه التقدم واللعب بأريحية بينما تأثر لاعبو نفط الوسط بهذا الهدف وفقدوا تركيزهم.وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 41، تلقى نفط الوسط الهدف الثاني بأقدام اللاعب حسن حمود لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح أصحاب الأرض.وفي الشوط الثاني واصل نفط ميسان أفضليته بينما لعب نفط الوسط بدون روح ليستقبل الهدف الثالث في الدقيقة 70 من المباراة عبر اللاعب كرار علي.بينما سجل لنفط الوسط هدف الشرف اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 76، وزاد حسين علي من معاناة نفط الوسط بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة {4-1}.وبذلك الفوز رفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة 50 في المركز السادس فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 44 في المركز الثامن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز ساحق لنفط ميسان على الوسط في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز ساحق لنفط ميسان على الوسط في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).