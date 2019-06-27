هل سمعت يوما عن البكتريا المفيدة للعين ؟

2019/06/27 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر العين من أكثر البيئات الطاردة للميكروبات، مستفيدة من الدموع التي تحمل مضادات للميكروبات، ولكن على الرغم من ذلك، تعيش بعض الميكروبات على سطح العين، وربما تشكل وقاية من التهاب العين.ووجد الباحثون أن بعض الميكروبات يمكنها أن تعيش على سط نسيج العين، وقد تلعب هذه الميكروبات التي يطلق عليها اسم “ميركوبيون العين “دورا رئيسيا...

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