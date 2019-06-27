نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ16 في أمم إفريقيا بإسقاط غينيا

2019/06/27 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ16 في أمم إفريقيا بإسقاط غينيافاز منتخب نيجيريا بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب "الاسكندرية"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، بكأس الأمم الأفريقية 2019.وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث على مدار 45 دقيقة، فشل مهاجمي الفريقين في هز الشباك.وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن " كينيث أوميرو" ظهير نيجيريا من إحراز هدف، برأسية رائعة بعد ركلة ركنية من "سيمون".وبهذا الفوز يصبح رصيد النسور 6 نقاط، ليُصبح منتخب نيجيريا أول فريق ينجح في التأهل لدور الستة عشر.

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