ترامب يمنح جندياً أمريكياً أكبر وسام لـ”شجاعته” في العراق

2019/06/27 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام الشرف لجندي أمريكي تقديرًا لشجاعته خلال خدمته في العراق.

وقلد الرئيس ترامب، الرقيب السابق ديفيد بيلافيا، أكبر وسام عسكري في الجيش بعد أن أظهر “شجاعة استثنائية” في إنقاذ وحدته من هجوم خلال معركة الفلوجة الثانية، وهو ما عرضه لإصابات بالغة.

يذكر أن الرقيب كام في مهمة إخلاء بنايات في الفلوجة عندما تعرض هو وجنوده لإطلاق نار، فاستخدم سلاحه وهو مدفع رشاش إم 249 لتوفير غطاء ناري لزملائه ما عرض حياته هو للخطر وأنقذ حياتهم.

والتحق بيلافيا بالجيش عام 1999 وخدم في كوسوفو قبل أن يذهب إلى الفلوجة عام 2004 ثم ترك الخدمة في 2005، وهو الآن يشارك في تقديم برنامج إذاعي يومي في نيويورك.

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