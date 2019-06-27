أحمد بهاء الدين شعبان - من يدفع ثمن خراب بغداد؟

2019/06/27 | 06:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بهاء_الدين_شعبان اعتراف الرئيس الأمريكى "ترامب" بأن من وقف خلف هجمات 11 سبتمبر، "لم يكن العراق، بل كانوا أشخاصاً آخرين، وأعتقد أننى أعرفهم!"، (الأهرام، 19/6/2019)، أعادنى إلى مناخ السنوات الأولى من الألفية، حينما تم تلفيق تهمة تفجير برجى التجارة العالمى، والادعاء بامتلاك أسلحة نووية وبيولوجية وكيماوية، لنظام الرئيس العراقى الأسبق "صدّام حسين"، ولا زالت صورة "كولن باول" ماثلة فى ذهنى، وهو يشرح على نماذج مصوره، ......

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