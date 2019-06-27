بالوثائق..عبد المهدي يرسل للبرلمان اسم مرشحة التربية والمرشحين للدرجات الخاصة..للتصويت.

2019/06/27 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل موقع “يس عراق” على وثائق رسمية ارسلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئاسة البرلمان تشمل اسم المرشحة الى وزارة التربية وهي زاهدة عبد الله العبيدي واسماء المرشحين للدرجات الخاصة الى مجلس النواب…في حين نشر البرلمان جدول اعماله من دون تضمينها للتصويت.

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