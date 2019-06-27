2019/06/27 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف العربي يواصل بنجاح إسقاط طائرات الحوثيين المسيرة تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية، وفقا لما ذكر الناطق الرسمي باسم التحالف.وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي في تصريحات صحفية: "في تمام الساعة الساعة العاشرة و20 دقيقة من مساء امس (الأربعاء)..تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء)" باتجاه المملكة العربية السعودية.ونقل عن المالكي قوله إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".وأوضح أن تلك الاعتداءات:"لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف العربي يواصل بنجاح إسقاط طائرات الحوثيين المسيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف العربي يواصل بنجاح إسقاط طائرات الحوثيين المسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).