2019/06/27 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد بن زايد والعاهل الأردني يشهدان تمرين "الثوابت القوية 1" شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جانبا من التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1" بين القوات المسلحة لدولة الإمارات والأردن.وقام الشيخ محمد بن زايد برفقة الملك الأردني بجولة في مواقع التدريب شملت مركز التدريب القتالي، حيث صافحا كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين المشاركين في التمرين العسكري الذي يقام في الإمارات، واستمعا إلى إيجاز حول فعاليات التمرين الذي يشمل العديد من التدريبات المشتركة منها الدفاع الساحلي والقتال في المناطق المبنية والرماية الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.وبعدها انتقلا إلى "مركز المشبهات"، حيث تعرفا على أحدث الأنظمة الالكترونية المستخدمة في التدريب، ثم اطلعا على منطقة المباني التي تستخدم في التدريب في المناطق المبنية.كذلك زار ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني برج المراقبة حيث شاهدا جانبا من التمرين العسكري المشترك، ووجها التحية للقوات المشاركة على مستوى المهارة والأداء الذي ظهر به المشاركون في التمرين في مختلف التشكيلات العسكرية من البلدين.

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