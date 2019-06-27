الحزب الشيوعي المصرى - قمة البحرين الاقتصادية مؤامرة أمريكية صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية

2019/06/27 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_المصرى في إطار مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية واستعادة هيبتها ونفوذها المتراجعين في المنطقة العربية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، ممثلة لأكثر أجنحة الرأسمالية الأمريكية شراسة وعدوانية ودعماً لدولة العدو الصهيوني، لاتخاذ خطوات متوالية لفرض ما أسمته "صفقة القرن"، مستندة إلى بعض الأنظمة الخليجية اللاهثة للتطبيع العلني مع العدو والإنفاق على مخططاته مقابل وضعها تحت حمايته.وبعد القرارين ال......

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