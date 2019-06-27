الاتحادية تعلن حسم 75 دعوى دستورية خلال 6 أشهر

2019/06/27 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأربعاء، حسمها 75 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي، فيما أشارت إلى تزايد ملحوظ في عدد جلساتها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،

إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية حزيران 24 جلسة، بمعدل جلسة واحدة أسبوعياً”.



وأضاف الساموك أن “هذا العدد من الجلسات يعد قياسياً منذ تأسيس المحكمة في عام 2005، وكبيراً مقارنة بالمحاكم الدستورية في المنطقة”، مشيراً إلى أن “مجموع ما تم حسمه في تلك الجلسات هو 75 دعوى دستورية، وهو يمثل النسبة الاكبر مما تم عرضه خلال الأشهر الستة الماضية”.



وأكد الساموك أن “الزيادة المستمرة في الجلسات وعدد الدعاوى المحسومة يعكس الثقة بالقضاء الدستوري في العراق وقدرته على إصدار أحكام تتفق مع الدستور نصاً وروحاً”، لافتاً إلى أن “المحكمة أصدرت في تلك الدعاوى أحكاماً وقرارات مهمة تعلقت بمبادئ ممارسة السلطات عملها وفقاً للدستور”.



وتابع أن “عدداً من تلك الأحكام أسهم في صون استقلال القضاء، حيث قضت بعدم دستورية مواد كانت تمثل تجاوزاً على اختصاصات وصلاحيات القضاة”، موضحاً أن “أحكاماً أخرى صدرت تعلقت بالتطبيق الصحيح للدستور والقوانين الانتخابية والنظام الانتخابي بخصوص توزيع المقاعد النيابية، وأحكاماً تخص تنظيم العلاقة الدستورية بين السلطات الاتحادية والإدارات المحلية في مجال ممارسة الاختصاصات.”

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