داعش يقتل اثنين من النساء ويصيب اطفالا وشيخ عشيرة بهجوم على قرية غرب الموصل

2019/06/27 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الخميس ان اثنين من النساء قتلتا واصيب اطفال وشيخ عشيرة بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان عناصر تابعة لداعش قاموا بمهاجمة قرية الخزرجية التابعة الى قضاء بعاج في الساعة 3:30 من فجر اليوم لتحدث اشتباكات بينهم وبين الاهالي.

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر عن مقتل اثنين من النساء، وجرح عدد من الأطفال، مشيرا الى اصابة شيخ عشيرة يُدعى بطاح الكعيط.

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