في اول مناظرة لمرشحي حزب اوباما للرئاسة الامريكية ..العراق يفشلها وترامب يهاجم!ترجمة خولة الموسوي

2019/06/27 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افسد العراق وغزوه امل مناظرة لمرشحي حزب اوباما للرئاسة الامريكية جرت في نيويورك مما دعا ترامب للتهجم على القناة الفضائية التي تنقل المناظرة يجيب المرشح الديمقراطي للرئاسة السابق تكساس بيتو أورورك ، الوسط ، على سؤال ، خلال مناظرة ديمقراطية أولية استضافتها شبكة إن بي سي نيوز في مركز أدريان أرشت للفن الاستعراضي ، الأربعاء...

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