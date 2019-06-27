عمار الحكيم يلوّح بالمعارضة ويعمل داخل الحكومة

2019/06/27 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يثير أسلوب المعارضة الذي تبناه تيار الحكمة، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم في العراق، السخرية في الأوساط السياسية،

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