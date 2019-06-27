2019/06/27 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا ن عناصر تابعة لداعش الارهابي قاموا بمهاجمة قرية الخزرجية التابعة الى قضاء بعاج في الساعة 3:30 من فجر اليوم لتحدث اشتباكات بينهم وبين الاهالي أسفر عن مقتل اثنين من النساء، وجرح عدد من الأطفال، مشيرا الى اصابة شيخ عشيرة يُدعى بطاح الكعيط.وكان شقيق بطاح قد قتل قبل ايام بدار شقيقه من قبل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش الارهابي يهاجمون منزل بطاح الكعيد ويقتلون امرأتين بعد قتلهم شقيقه) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش الارهابي يهاجمون منزل بطاح الكعيد ويقتلون امرأتين بعد قتلهم شقيقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).