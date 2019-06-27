وفاق إماراتي روسي على خفض التصعيد وتطويق التوتّر في المنطقة

2019/06/27 | 08:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة الإمارات الساعية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيبها محاذير الانزلاق إلى نزاع مسلّح من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على أمن

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