السيد الحكيم: آية الله خامنئي قائد روحي لملايين الناس

2019/06/27 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم بشدة قرار الادارة الاميركية بفرض الحظر على قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي وذلك خلال ...

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