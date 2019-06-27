مصابون بينهم شرطي بهجوم مسلح بقذيفة

2019/06/27 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر متطابقة وشهود عيان يوم الخميس ان ثلاثة اشخاص بينهم شرطي اصيبوا بجروح بهجوم بصاروخ "7 RBG" استهدف مستشفى ازادي بمدينة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقالت المصادر والشهود ان مسلحين مجهولين هاجموا فجر اليوم القوات الامنية المرابطة حول مستشفى "آزادي" في كركوك بصاروخ "7 RBG" مما اسفر عن اصابة شخصين كانا يرومان مراجعة المستشفى، وشرطي بجروح.

واضافت المصادر والشهود ان القوات الامنية اطلقت النيران صوب المهاجمين الذين لاذوا بالفرار عبر المقبرة الموجودة امام المستشفى.

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