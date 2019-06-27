2019/06/27 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vBzlx0BX_qY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرقات فساد لا تحدث الا في العراق ماذا حل بمشروع مترو بغداد ومن هي المافيات التي استولت على ارضه) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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