اليابان تقول إنها لم تبحث مع أمريكا تعديل معاهدة أمنية

2019/06/27 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا يوم الخميس إن اليابان والولايات المتحدة لم تبحثا تعديل المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية بعد أن جدد الرئيس

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