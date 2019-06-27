2019/06/27 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا إن “مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية، استهدفوا، مساء اليوم، بصاروخ RBJ7 مفرزة من اللواء ٦١ ومفرزة من شرطة النجدة كانتا مرابطتين أمام مستشفى أزادي العام في منطقة الشورجة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض دورية تابعة للشرطة وللواء 61 لهجوم بقذيفة أر بي جي 7 قرب مستشفى ازادي في كركوك وكالة الاستقلال.

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