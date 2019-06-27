خبر هام من منتجي الدواجن لكل العراقيين

2019/06/27 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، الاربعاء، عن تخفيض سعر صندوق البيض للتجار اعتبارا من يوم غد الخميس....

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