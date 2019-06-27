محمد أبو قمر - بخصوص جماعة الأمل

2019/06/27 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر لا أشك ولا أشكك في وطنية أحد ، ولا أشك أو أشكك في نزاهة أحد ، لكنني فقط أعرض بعش الملامح التي يمكن أن تفسر ما استغلق علي البعض في موضوع جماعة الأمل .في مقال سابق بعنوان (الجامعة المصرية والجماعة الارهابية) تحدثت فيه عن الظروف التي أحاطت بنشأة تنظيم الاخوان الارهابين ، والأسباب التي دفعت المخابرات البريطانية لجعل هذا التنظيم هيكلا مختلفا تمام الاختلاف عن الهياكل الحزبية المتعارف عليها بحيث ......

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