مازن كم الماز - نحن و العالم بين سيد قطب و نيتشه : محاولة قتل ديونيسيوس بعد موت الآلهة

2019/06/27 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_كم_الماز "لهذه الطليعة المرجوة المرتقبة كتبت معالم في الطريق" , لم يخاطب سيد قطب العامة بل خاصة الخاصة ..نيتشه أيضا كتب لقلة من الناس فقط , "ربما لم يولد أحد منهم بعد" ..هناك شعور هائل بمسؤولية تاريخية خاصة عند سيد قطب و نيتشه و احتقار بلا حدود للواقع المنحط , فالاثنان يعيشان عزلة شعورية عما حولهما , داخل أفكارهما أو في المستقبل ( أو في مكان ما في الماضي عند قطب ) ..و وسط كل ذلك لا يوجد أي تواضع مزعوم ب......

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