2019/06/27 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية فجر اليوم الخميس ضربات جوية استهدفت قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وقصفت الطائرات في الساعة الواحدة من فجر اليوم ناحية "ديرلوك" في العمادية مما ادى الى الحاق اضرار بطريق حيوي يربط المنطقة بمركز محافظة دهوك.

يشار الى ان 50 شخصا على الاقل قُتلوا خلال الضربات التي نفذها الجيش التركي على محافظة دهوك خلال العامين الماضيين بذريعة تواجد حزب العمال الكوردستاني المعارض للنظام في انقرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضرار بطريق حيوي في دهوك جراء قصف للمقاتلات التركية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضرار بطريق حيوي في دهوك جراء قصف للمقاتلات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).