"بعبع الشمال".. رووداو تسلط الضوء على معاناة أعرق أندية كوردستان سوريا لكرة القدم

2019/06/27 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب نادي الجهاد مرات كثيرة من الفوز

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