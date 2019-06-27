بالوثيقة.. ارسال سير الذاتية لمرشحي الدرجات الخاصة وابرزهم محافظ المركزي

2019/06/27 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة وابرزهم محافظ البنك المركزي الجديد.واظهرت الوثيقة ارسال السير الذاتية وكتب النزاهة مع الاسماء حيث افتتحت القائمة المكونة من 6 اسماء بالمرشح لمنصب محافظ البنك المركزي (علي عبد الامير علاوي) واختتمت بــ(عادل كريم احمد) لاوكيل وزير الصناعة.

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