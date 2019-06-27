ارسال مرشحة التربية للبرلمان

2019/06/27 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ارسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسم المرشحة الى وزارة التربية واسماء المرشحين للدرجات الخاصة الى مجلس النواب.وبحسب الوثائق، تم ترشيح زاهدة عبد الله محمد العبيدي لمنصب وزارة التربية.

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